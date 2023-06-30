В Оренбурге ребенок погиб после падения на него перекрытия теплотрассы

В Оренбурге восьмилетняя девочка погибла из-за падения на нее перекрытия. Об этом 30 июня сообщается на сайте СУ СКР по Оренбургской области.

Трагедия произошла 29 июня около 21:30 у дома 3 на проспекте Гагарина. Как уточняется на сайте прокуратуры Оренбургской области, это была одна из плит, закрывающих теплотрассу.

По ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») возбуждено уголовное дело. К этому моменту проходят следственные действия, расследование продолжается. Расследование контролирует региональная прокуратура.

Ранее, 28 июня, в Балашове Саратовской области ребенок погиб после падения с гаража во время игры.

Мальчик попытался перепрыгнуть с одного недостроенного гаража на другой, оступился и упал с незакрепленной бетонной конструкции. Ребенок попал в отверстие между бетонных плит, одна из которых впоследствии упала на него.