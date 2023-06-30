Реклама
Прямой эфир
Мир
В Бельгии заявили о планах ЕС зарабатывать по €3 млрд в год на активах РФ
Мир
Госдеп США одобрил продажу Тайваню военного оборудования на сумму до $440 млн
Мир
ЕС пообещал Украине поддержку «сколько потребуется» по итогам первого дня саммита
Мир
CNN узнал о готовности Вашингтона поставлять Киеву кассетные боеприпасы
Политика
Источник сообщил о возможном уходе Мизулиной из Совета Федерации
Армия
Авиация группировки «Юг» разгромила пункты дислокации четырех бригад ВСУ
Мир
В СМИ сообщили о возможном ежегодном росте тарифов на мобильную связь
Армия
Артиллеристы группировки «Центр» уничтожили технику двух бригад ВСУ
Общество
В Свердловской области грибники нашли склад боеприпасов
Экономика
Задолженность россиян перед банками превысила 30 трлн рублей
Армия
Артиллеристы ЦВО разгромили наблюдательный пункт ВСУ из САУ «Акация»
Мир
Трамп указал на подходящий момент для перемирия между РФ и Украиной
Происшествия
В Екатеринбурге из-за пожара на подстанции повредились линии электропередачи
Сюжет:

Замглавы офиса Жовква: Зеленский не поедет на саммит НАТО, если альянс не проявит мужество

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Если Украина не получит приглашения начать процесс вступления в НАТО, то президент страны Владимир Зеленский не поедет на саммит альянса. Об этом заявил в интервью Reuters замруководителя офиса главы государства Игорь Жовква 29 июня.

«Мы просим начать процедуру (приглашения к членству. — Ред.)», — отметил Жовква.

Уточняется, что саммит стран НАТО должен пройти 11–12 июля в Вильнюсе.

Это никому не НАТО: альянс не даст Украине гарантий безопасности
Каковы перспективы присоединения Киева к блоку

Кроме того, 28 июня глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев пригласили принять участие не в самом саммите, а на его полях, по вопросу взаимодействия альянса и Украины. Он также пожаловался на отсутствие единого мнения по поводу членства Украины в альянсе у стран-участниц.

В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с премьер-министром Эстонии Каей Каллас заявил, что НАТО на саммите в Вильнюсе усилит политические связи с Киевом. Он отметил, что в рамках встречи союзники согласуют многолетний пакет помощи стране.

Также глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что принятие Украины в НАТО во время активных боевых действий маловероятно.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023