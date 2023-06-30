Замглавы офиса Жовква: Зеленский не поедет на саммит НАТО, если альянс не проявит мужество

Если Украина не получит приглашения начать процесс вступления в НАТО, то президент страны Владимир Зеленский не поедет на саммит альянса. Об этом заявил в интервью Reuters замруководителя офиса главы государства Игорь Жовква 29 июня.

«Мы просим начать процедуру (приглашения к членству. — Ред.)», — отметил Жовква.

Уточняется, что саммит стран НАТО должен пройти 11–12 июля в Вильнюсе.

Кроме того, 28 июня глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев пригласили принять участие не в самом саммите, а на его полях, по вопросу взаимодействия альянса и Украины. Он также пожаловался на отсутствие единого мнения по поводу членства Украины в альянсе у стран-участниц.

В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с премьер-министром Эстонии Каей Каллас заявил, что НАТО на саммите в Вильнюсе усилит политические связи с Киевом. Он отметил, что в рамках встречи союзники согласуют многолетний пакет помощи стране.

Также глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что принятие Украины в НАТО во время активных боевых действий маловероятно.