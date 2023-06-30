Экипаж танка ЗВО уничтожил 50 националистов и два броневика ВСУ

Военнослужащие мотострелкового соединения Западного военного округа работают с закрытых позиций, продолжая уничтожать живую силу и военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). О том, как идет боевая работа российских подразделений, рассказал в пятницу, 30 июня, корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Обнаруженную с помощью беспилотников цель — опорный пункт ВСУ — российские подразделения уничтожают с закрытой позиции, быстро. Потом сразу передвигаются дальше. Всё для того, чтобы противник не успел ничего сделать.

«Противник не ожидал, что так точно будет попадать по целям. Не успел среагировать и подогнать технику, так как отработали быстро, четко — и уехали. Быстро скрыли технику. Даже если бы противник поднял в воздух «птичку», то не смог бы [ответить]», — рассказал командир танка с позывным Щит.

На этот раз удалось уничтожить около 50 боевиков ВСУ и два вражеских бронированных автомобиля. После того как цель отработана, экипаж танка оперативно меняет место дислокации, чтобы взять в работу новую боевую задачу.

Ранее в этот день Минобороны РФ показало кадры боевой работы танковых экипажей Т-80. Точным огнем из 125-миллиметровой пушки они уничтожили укрепрайон ВСУ в лесополосе.

Накануне, 29 июня, в Минобороны рассказали, как экипаж российского танка Т-80БВМ на купянском направлении подбил принадлежащую ВСУ американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley с закрытой огневой позиции на дальности 9,5 км. Его целями бывают блиндажи, окопы противника, траншейные системы сообщения, техника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.