Реклама
Прямой эфир
Мир
В Бельгии заявили о планах ЕС зарабатывать по €3 млрд в год на активах РФ
Мир
Госдеп США одобрил продажу Тайваню военного оборудования на сумму до $440 млн
Мир
ЕС пообещал Украине поддержку «сколько потребуется» по итогам первого дня саммита
Мир
CNN узнал о готовности Вашингтона поставлять Киеву кассетные боеприпасы
Политика
Источник сообщил о возможном уходе Мизулиной из Совета Федерации
Армия
Авиация группировки «Юг» разгромила пункты дислокации четырех бригад ВСУ
Мир
В СМИ сообщили о возможном ежегодном росте тарифов на мобильную связь
Армия
Артиллеристы группировки «Центр» уничтожили технику двух бригад ВСУ
Общество
В Свердловской области грибники нашли склад боеприпасов
Экономика
Задолженность россиян перед банками превысила 30 трлн рублей
Армия
Артиллеристы ЦВО разгромили наблюдательный пункт ВСУ из САУ «Акация»
Мир
Трамп указал на подходящий момент для перемирия между РФ и Украиной
Происшествия
В Екатеринбурге из-за пожара на подстанции повредились линии электропередачи
Сюжет:

Экипаж танка ЗВО уничтожил 50 националистов и два броневика ВСУ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военнослужащие мотострелкового соединения Западного военного округа работают с закрытых позиций, продолжая уничтожать живую силу и военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). О том, как идет боевая работа российских подразделений, рассказал в пятницу, 30 июня, корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Обнаруженную с помощью беспилотников цель — опорный пункт ВСУ — российские подразделения уничтожают с закрытой позиции, быстро. Потом сразу передвигаются дальше. Всё для того, чтобы противник не успел ничего сделать.

«Противник не ожидал, что так точно будет попадать по целям. Не успел среагировать и подогнать технику, так как отработали быстро, четко — и уехали. Быстро скрыли технику. Даже если бы противник поднял в воздух «птичку», то не смог бы [ответить]», — рассказал командир танка с позывным Щит.

На этот раз удалось уничтожить около 50 боевиков ВСУ и два вражеских бронированных автомобиля. После того как цель отработана, экипаж танка оперативно меняет место дислокации, чтобы взять в работу новую боевую задачу.

Ударная сполна: в Краматорске поразили важный штаб ВФУ
Уничтожены два генерала, до 50 офицеров, до 20 иностранных наемников и военных советников

Ранее в этот день Минобороны РФ показало кадры боевой работы танковых экипажей Т-80. Точным огнем из 125-миллиметровой пушки они уничтожили укрепрайон ВСУ в лесополосе.

Накануне, 29 июня, в Минобороны рассказали, как экипаж российского танка Т-80БВМ на купянском направлении подбил принадлежащую ВСУ американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley с закрытой огневой позиции на дальности 9,5 км. Его целями бывают блиндажи, окопы противника, траншейные системы сообщения, техника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023