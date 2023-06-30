В Хакасии после отравления 40 человек некачественной водой возбуждено уголовное дело

В Черногорске возбудили уголовное дело после отравления 40 человек некачественной водой. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Хакасии 30 июня.

Установлено, что в мае текущего года при проведении ремонта системы централизованного водоснабжения в одном из районов города запустили системы водоснабжения с нарушением санитарных правил. Так, с 22 по 31 мая в медучреждения обратилось более 40 человек с признаками острой кишечной инфекции.

«В том числе не проведен предварительный контроль качества питьевой воды. В пробах воды обнаружено несоответствие воды по отдельным санитарно-микробиологическим показателям безопасности», — говорится в публикации.

Уголовное дело возбуждено и расследуется по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий»).

Ранее, 26 июня, следственным управлением СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по факту пищевого отравления 19 школьников. Следственные органы устанавливают обстоятельства преступления и виновных лиц, расследование продолжается.