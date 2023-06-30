В Екатеринбурге из-за пожара на подстанции повредились линии электропередачи

В Екатеринбурге рядом с подстанцией «Южная» вспыхнул пожар под высоковольтными линиями. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщило издание E1.RU со ссылкой на главное управление МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило спасателям утром — загорелись деревянные поддоны рядом с подстанцией. На место выехали четыре единицы техники и 13 человек личного состава.

«Сложность пожара заключалась в том, что паллеты располагались под высоковольтной линией электропередачи, создавалась угроза жизни личного состава. После отключения электроэнергии продолжились работы по тушению пожара», — сказано в заявлении МЧС.

Спустя час возгорание было локализовано на площади 200 кв. м.

Позже в пресс-службе компании «Россети Урал» сообщили, что из-за пожара произошло короткое замыкание и повреждение проводов, однако для жителей Екатеринбурга последствия были «кратковременны и минимальны».

«Был произведен автоматический перевод электроснабжения на резервные схемы. В настоящий момент отключенных клиентов нет», — передает TACC слова пресс-службы компании.

Ранее, 28 июня, произошел пожар на складе с резиной в Ростовской области. Возгорание было локализовано на площади 400 кв. м.