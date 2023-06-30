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Артиллеристы группировки «Центр» уничтожили технику двух бригад ВСУ

Российская артиллерия уничтожила две БМП ВСУ после обнаружения движения вражеских бригад
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Артиллеристы группировки «Центр» отработали по подразделениям двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили военную технику и часть личного состава противника, рассказал 30 июня начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«На торском участке и в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение подразделений на технике 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ. В результате боевой работы подразделений артиллерии группировки «Центр» уничтожены две боевые машины пехоты и три пикапа», — сказал он «РИА Новости», отметив значительные потери среди личного состава врага.

Савчук отметил, что на краснолиманском направлении расчет реактивной системы залпового огня «Смерч» ударил по месту сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийские подразделения уничтожили две гаубицы Д-30, боевые машины пехоты и пикапы.

При этом авиация группировки войск нанесла удары по восьми районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника, добавил глава пресс-центра.

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В этот же день начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, как удары авиации группировки войск по трем направлениям уничтожили пункты временной дислокации трех механизированных украинских бригад и одной бригады теробороны ВСУ.

26 июня Александр Савчук сообщал, как служащие российской группировки «Центр» нанесли поражение артиллеристам и минометчикам ВСУ на краснолиманском направлении. Было вскрыто и подавлено около 30 позиций артиллерии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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