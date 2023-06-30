В Свердловской области грибники нашли склад боеприпасов

В Свердловской области грибники нашли 46 боеприпасов. Об этом сообщили в управлении Росгвардии по региону 29 июня.

Находку обнаружили в лесном массиве около поселка Большая Смолокурка, говорится в публикации. Установлено, что найденные предметы являются боевыми артиллеристскими боеприпасами разного калибра в состоянии сильной коррозии и могут представлять угрозу для окружающих.

Боеприпасы передали в территориальный орган внутренних дел.

Ранее, 28 июня, в Санкт-Петербурге местные жители во время похорон кота нашли три мины. Саперы обнаружили на месте склад подобных боеприпасов.