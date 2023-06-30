В горах Карачаево-Черкесии нашли потерявшихся туристов из Краснодарского края

В горах Карачаево-Черкесии обнаружили группу туристов из Краснодарского края, которая потерялась при спуске с Софийских озер а поселок Архыз. Об этом в пятницу, 30 июня сообщили в пресс-службе главного управления МЧС республики.

«Потерявшиеся вышли к Софийским водопадам, откуда их забрали сотрудники МЧС. Медицинская помощь путешественникам не требуется», — сказано в Telegram-канале ведомства.

В МЧС отметили, что поисковые работы осложнялись тем, что проводились в темное время суток и при плохих погодных условиях. К поискам были привлечены четыре спасателя и две единицы техники.

Ранее сообщалось, что незарегистрированная в подразделении МЧС РФ туристическая группа в составе 20 человек разделилась при спуске с Софийских озер и пошла в разных направлениях. Одну группу из 12 человек спасатели обнаружили при спуске и перевели через реку к дороге. Вторая группа из восьми туристов не выходила на связь.

Ранее, 18 июня, в районе Софийских озер пропали четверо туристов. Все они были зарегистрированы. Позже, 19 июня, в ГУ МЧС подтвердили, что все четверо были найдены. Как уточнили в ведомстве, двое смогли спуститься самостоятельно и сообщили, что оставшиеся два туриста остались на высоте с различными травмами.