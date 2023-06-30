Удары авиации группировки войск «Юг» по трем направлениям уничтожили пункты временной дислокации трех механизированных украинских бригад и одной бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал 30 июня начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Бомбардировочной авиацией Южной группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по объектам противника на лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях. В результате поражены пункты временной дислокации личного состава 92-й, 54-й, 22-й механизированных бригад ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны противника», — сказал он.

Подразделениями группировки была также сорвана атака штурмовой группы 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Крутая Балка на авдеевском направлении.

Астафьев добавил, что подразделение специального назначения соединения Южного военного округа обнаружило выдвижение диверсионно-разведывательной группы в районе Первомайского. Удар артиллерии остановил противника, который понес значительные потери в живой силе и технике.

Кроме того, артиллерия группировки ударила по опорным пунктам ВСУ в районе Красногоровки и Белогоровки. В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены три 120-миллиметровых миномета и две единицы автомобильной техники подвоза. При этом экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» разгромил скопление живой силы противника в районе окраины Артемовска, подытожил глава пресс-центра.

29 июня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что на донецком направлении грамотными и мужественными действиями Южной группировки за сутки отражены четыре атаки ВСУ.

28 июня Минобороны показало, как разведывательно-ударные вертолеты Вооруженных сил РФ уничтожают бронетехнику националистов Украины на южнодонецком направлении. Экипажи вертолетов обнаружили выдвижение колонны бронетехники ВСУ и точными ударами ликвидировали цели.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.