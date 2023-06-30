ЕС пообещал Украине поддержку «сколько потребуется» по итогам первого дня саммита

Евросоюз продолжит оказывать Украине поддержку сколько потребуется, если это не принесет ущерба другим государствам–членам. Об этом сказано в заявлении саммита ЕС по итогам первого дня 29 июня.

«Европейский союз будет продолжать оказывать мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу столько, сколько потребуется», — говорится в документе.

Европейский совет также подтвердил готовность ЕС оказывать устойчивую военную поддержку Украине сколько потребуется, в частности, посредством военной помощи Европейского фонда мира и Миссии военной помощи ЕС.

В документе подчеркивается важность постоянных усилий государств–членов ЕС по содействию выполнению насущных военных и оборонных нужд Украины, без ущерба для политики безопасности и обороны некоторых государств–членов Евросоюза и принимая во внимание их интересы безопасности.

Участники саммита также договорились активизировать дипломатические информационно-пропагандистские усилия и продолжать сотрудничать с Украиной и другими странами, чтобы обеспечить широкую международную поддержку ключевых принципов и целей мира в этой стране.

«Любая инициатива по достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине должна основываться на полном уважении ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах ее границ, признанных на международном уровне», — сказано в коммюнике.

Кроме того, лидеры стран Евросоюза в заявлении по итогам первого дня саммита осторожно осудили преднамеренное разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), не назвав виновных в происшествии. В ЕС признали, что разрушение плотины имеет серьезные «гуманитарные, экологические, сельскохозяйственные и экономические последствия».

В этот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг, который также присутствует на саммите ЕС, заявил, что на предстоящем саммите в Вильнюсе НАТО и Евросоюз (ЕС) пошлют Украине мощный сигнал поддержки. По его словам ЕС и НАТО планируют усилить совместную работу по защите критической инфраструктуры страны.

Днем ранее Столтенберг на встрече с премьер-министром Эстонии Каей Каллас заявил, что НАТО на саммите в Вильнюсе усилит политические связи с Украиной. Он отметил, что в рамках встречи союзники согласуют многолетний пакет помощи стране.

При этом 26 июня глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС не смогли согласовать предоставление восьмого транша военной помощи из Европейского фонда мира в €500 млн. Общий финансовый потолок EPF составляет €12 млрд. Раз в несколько месяцев из него выделяется по €500 млн на поставки оружия Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.