Кабмин РФ разрешил резидентам продавать банкам валюту от нерезидентов не по курсу ЦБ
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- Кабмин РФ разрешил резидентам продавать банкам валюту от нерезидентов не по курсу ЦБ
Правительство РФ разрешило резидентам продавать банкам валюту, полученную от нерезидентов, не по курсу Центробанка. Соответствующее решение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Постановление от 24 июня вносит изменения в третий пункт правил осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами, которые были приняты в декабре 2022 года. Теперь резиденты могут продавать иностранную валюту уполномоченному банку с последующим зачислением средств на свой счет не по курсу регулятора.
При этом во второй пункт внесли корректировку, в которой перечисляются случае, в которых резиденты могут получать от резидентов наличную валюту или рубли по внешнеторговым договорам. Другие требования остались без изменений.
Ранее, 20 июня, председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы заявила, что сохраняющиеся валютные ограничения существенно менять нецелесообразно. По ее словам, вмешиваться в работу валютного рынка допустимо, когда события на нем угрожают финансовой стабильности.
17 апреля Набиуллина сообщила, что регулятор не планирует вводить новые значительные послабления в рамках валютных ограничений, однако возможны некоторые поправки.
В конце марта регулятор продлил ограничения на перевод средств за рубеж до 30 сентября. Граждане России и физические лица — резиденты из дружественных стран смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте.
В том же месяце Банк России еще на шесть месяцев ограничил обращение части иностранных ценных бумаг, заблокированных международными депозитариями, которые ранее были выведены на неторговые счета.