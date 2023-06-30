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Кабмин РФ разрешил резидентам продавать банкам валюту от нерезидентов не по курсу ЦБ

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Правительство РФ разрешило резидентам продавать банкам валюту, полученную от нерезидентов, не по курсу Центробанка. Соответствующее решение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Постановление от 24 июня вносит изменения в третий пункт правил осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами, которые были приняты в декабре 2022 года. Теперь резиденты могут продавать иностранную валюту уполномоченному банку с последующим зачислением средств на свой счет не по курсу регулятора.

При этом во второй пункт внесли корректировку, в которой перечисляются случае, в которых резиденты могут получать от резидентов наличную валюту или рубли по внешнеторговым договорам. Другие требования остались без изменений.

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Ранее, 20 июня, председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы заявила, что сохраняющиеся валютные ограничения существенно менять нецелесообразно. По ее словам, вмешиваться в работу валютного рынка допустимо, когда события на нем угрожают финансовой стабильности.

17 апреля Набиуллина сообщила, что регулятор не планирует вводить новые значительные послабления в рамках валютных ограничений, однако возможны некоторые поправки.

В конце марта регулятор продлил ограничения на перевод средств за рубеж до 30 сентября. Граждане России и физические лица — резиденты из дружественных стран смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте.

В том же месяце Банк России еще на шесть месяцев ограничил обращение части иностранных ценных бумаг, заблокированных международными депозитариями, которые ранее были выведены на неторговые счета.

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