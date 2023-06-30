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Житель Благовещенска подстрекал приятеля убить 16-летнего подростка

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Фото: СК РФ
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В Благовещенске задержали трех молодых людей, подозреваемых в хулиганстве и склонению к убийству несовершеннолетнего. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Амурской области.

По данным ведомства, трое парней, двое из которых 18-летние, а одному — 17 лет, вечером 21 мая нарушили общественный порядок около дома на Красноармейской улице. В частности, они «применили насилие» по отношению к 16-летнему подростку.

«Кроме того, один из 18-летних подозреваемых склонял другого к лишению жизни потерпевшего», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале СК.

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). А также один из них проходит по статье о подстрекательстве к убийству.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают мотивы подозреваемых.

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Ранее, 18 февраля, суд арестовал на один месяц и 28 суток двух несовершеннолетних, избивших мать и дочь на автобусной остановке в Екатеринбурге. Уточняется, что подозреваемый 2005 года рождения нанес вред здоровью средней тяжести одной из женщин.

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