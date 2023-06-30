Агент СБУ с матерью стали фигурантами дела о диверсиях в ДНР
Агент Службы безопасности Украины (СБУ) Владислав Зайцев, задержанный в Донецкой Народной Республике (ДНР) в 2019 году, обвиняется в двух диверсиях и подготовке к еще двум. Вторым фигурантом стала его мать Елена Зайцева, сообщили 30 июня в Южном окружном военном суде.
«Гражданин Украины Владислав Зайцев обвиняется в двух эпизодах диверсий, совершенной группой лиц, еще двух эпизодах приготовления к совершению диверсии группой лиц, участии в террористическом сообществе, двух эпизодах прохождения обучения в целях осуществления террористической деятельности и нескольких эпизодах приобретения и изготовления взрывчатых веществ», — рассказали в суде ТАСС.
Матери обвиняемого предъявлено обвинение в пособничестве в приготовлении к совершению диверсий и приобретении взрывчатых веществ.
Спецслужбы ДНР в 2019 году после подрыва заряда на железной дороге сообщали о задержании 19-летнего Зайцева. В СМИ сообщалось, как он сам рассказывал о задержании украинскими полицейскими за незначительное правонарушение, которые в обмен на освобождение предложили сотрудничать, он согласился. Позднее Зайцев дал показания на своих кураторов в СБУ.
В апреле в Южном окружном военном суде сообщили о передаче дела украинца Григория Синченко судье. Его обвиняют в шпионаже, диверсиях и еще более 40 преступлениях. 6 июля 2020 года Синченко был задержан по подозрению в терроризме. По данным МВД, впервые он был задержан в 2016 году по подозрению в подрыве торговых киосков и линии электропередачи (ЛЭП).
Также в апреле троих членов диверсионно-разведывательной группы Украины, причастных к совершению терактов в регионе, задержали в Мелитополе. У мужчин изъяли взрывчатые вещества и комплектующие к самодельным взрывчаткам, которые они брали в схронах, подготовленных СБУ.