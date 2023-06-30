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Саммит ЕС осудил разрушение Каховской ГЭС без указания виновных

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nicolas Maeterlinck
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Лидеры стран Евросоюза осторожно осудили преднамеренное разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), при этом не назвав виновных в происшествии. Это следует из итогов саммита ЕС в Брюсселе, опубликованных 29 июня на официальном сайте организации.

«Евросовет самым решительным образом осуждает преднамеренное разрушение плотины Каховской ГЭС», — сказано в заявлении по итогам обсуждения конфликта на Украине.

В ЕС признали, что разрушение плотины имеет серьезные «гуманитарные, экологические, сельскохозяйственные и экономические последствия», а также ставит под угрозу безопасность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

В связи с этим на саммите в очередной раз высказали готовность оказать всевозможную поддержку Украине.

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Теракт на Каховской ГЭС был совершен в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

21 июня глава МЧС Александр Куренков доложил президенту России Владимиру Путину, что в результате теракта 2 тыс. человек были спасены и более 8 тыс. эвакуированы. Куренков добавил, что в 21 пункте временного размещения находятся 1935 человек, им оказывается необходимая помощь, предоставляются питание и предметы первой необходимости.

24 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что почти 60% домовладений в регионе, которые были затоплены в результате разрушения станции, уже освободились от воды.

26 июня экстренные службы сообщили об обнаружении двух тел на месте прорыва Каховской ГЭС. Таким образом, общее число погибших из-за теракта выросло до 48 человек.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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