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На регулярные спам-звонки и SMS пожаловались более 94% россиян

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Фото: Global Look Press/dpa/Bernd von Jutrczenka
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С телефонными злоумышленниками и спамерами сталкиваются более 94% клиентов мобильных операторов, говорится в исследовании агентства TelecomDaily. Они предпочитают личный обзвон людей всем другим каналам коммуникации — такие звонки регулярно получают 77,4% абонентов.

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Кроме этого, 60% участников опроса сообщили, что им приходят нежелательные SMS-сообщения, 47% сталкиваются со спамом в мессенджерах.

«Звонок — это прямой контакт с человеком. Мошенники стали умнее, их в некоторой степени можно назвать психологами, поскольку они знают всю необходимую информацию о человеке и таким образом им удается обрабатывать людей, чтобы достичь желаемого результата», — рассказал «Известиям» генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Согласно итогам исследования, наибольшее количество сервисов, защищающих абонентов от спама и мошенников, используют «Тинькофф Мобайл», «МегаФон» и МТС.

При этом, согласно данным опроса абонентов, 80% из них настаивают, что подобного рода опции должны предоставляться бесплатно.

«Если мы видим, что с номера идут массовые обзвоны или рассылка или на номер жаловались, то автоматически блокируем такой трафик, не доводя до абонента», — рассказали «Известиям» в пресс-службе «Тинькофф Мобайл».

Например, технология «Нейрощит», разработанная компанией, выявляет злоумышленников прямо в момент входящего звонка и информирует клиента о том, что сейчас он говорит с мошенником. Нежелательный звонок определяется на основе анализа технической информации, среди которой сопоставление звуковой волны, анализ истории звонков, объемы и характер трафика со входящего номера.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Разговорчивый жанр: спам-звонки и SMS регулярно получают 94% россиян

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