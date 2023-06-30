Израильские эксперты рассказали о последствиях визита Нетаньяху в КНР

Обе главные партии в США довольно негативно относятся к активизации отношений любого американского партнера с Китаем, и в этом контексте Израилю предъявляются даже большие требования. Поэтому визит премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху сам по себе не может приветствоваться в Америке. И особенно, когда он преподносится как нечто предпринимаемое в пику США. Об этом «Известиям» сказал директор Центра израильско-китайской политики Фонда Дайаны и Гилфорда Глейзеров в Институте исследований национальной безопасности Ассаф Орион.

«Негативные последствия визита будут зависеть как от его содержания, так и от оптики. Чем больше будет казаться, что Нетаньяху продвигает цели Пекина, тем выше окажется цена для отношений Израиля с Америкой. Поддержка глобальных инициатив Китая, включая «Пояс и путь», и создание впечатления, что Израиль использует Китай в качестве рычага давления на США, еще больше навредят американо-израильским отношениям. То же произойдет, если Израиль создаст впечатление, что он помогает Китаю расширить его роль на Ближнем Востоке», — пояснил эксперт «Известиям».

На этой неделе стало известно, что вскоре (предположительно в июле) глава еврейского правительства намерен совершить визит в КНР по приглашению Пекина. При этом в прессе это было отражено так, что отчасти налаживание связей с китайской стороной предпринято в отместку за то, что Белый дом так и не пригласил премьера Израиля в Штаты.

«Нетаньяху не собирается стоять и ждать приглашения посетить Белый дом, которого не последует. Он также работает по параллельным каналам», — сказал один из дипломатов газете The Times of Israel.

Из-за этого в Израиле поднялась волна опасений, что визит в КНР испортит отношения Израиля с его главным союзником, особенно в тот момент, когда связи и так переживают не лучшие времена на фоне усилившейся критики администрацией Джо Байдена израильской политики на Западном берегу и его спорной судебной реформы.

То, что в Вашингтоне действительно очень щепетильно относятся к связям Израиля с Китаем, когда речь заходит о стратегических вопросах или вопросах безопасности, «Известиям» признал и старший научный сотрудник института национальной безопасности и сионистской стратегии Мисгав Ашер Фредман. Однако он не стал драматизировать возможные последствия.

«Но премьер Нетаньяху хорошо осознает необходимость тщательного учета озабоченностей Америки и, скорее всего, будет избегать расширения сотрудничества в областях, которые США считают чувствительными. Я верю, что Америка, величайший союзник Израиля, понимает важность и законность ведения Израилем диалога с Китаем по экономическим и региональным вопросам, особенно учитывая растущее присутствие Китая на Ближнем Востоке», — отметил израильский эксперт.

Напомним, в апреле Китай смог примирить двух давних оппонентов — Иран и Садовскую Аравию, которые решили восстановить дипломатические связи. И с недавних пор решил попробовать свои силы в посредничестве между Израилем и Палестиной.

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Ближневосточные раны: визит премьера Израиля в КНР взволновал страну