В горах Карачаево-Черкесии нашли пропавших туристов из Краснодарского края

В горах Карачаево-Черкесии нашли группу туристов из Краснодарского края, которая потерялась при спуске с Софийских озер. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по региону 30 июня.

Как указывается, незарегистрированная группа туристов в составе 20 человек потерялась при спуске с Софийских озер в поселок Архыз Зеленчукского района. Туристы разделились и пошли в разных направлениях — первая группа из восьми человек не выходила на связь, а вторую группу из 12 человек спасатели обнаружили на спуске. Позже сотрудникам МЧС удалось отыскать всех пропавших.

«Потерявшиеся вышли к Софийским водопадам, откуда их забрали сотрудники МЧС. Медицинская помощь путешественникам не требуется», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.



Отмечается, что туристы отдыхали в одном из палаточных лагерей поселка Архыз. Поисковые работы осложнялись темным временем суток и дождем.

Ранее, 21 марта, на льду Байкала нашли всех трех туристов, которые потерялись во время метели. Спасатели искали туристов более 12 часов.