В РФ резидентам разрешили продавать банкам валюту от ВЭД не по курсу ЦБ

Правительство РФ разрешило резидентам продажу банкам валюты, полученной в рамках внешнеэкономической деятельности, не по курсу Центробанка. Постановление было опубликовано на официальном портале правовой информации 29 июня.

Постановление от 24 июня вносит изменения в «Правила осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами», которые были приняты еще в декабре 2022 года.

Так, изменился третий пункт правил. Теперь резиденты могут продавать иностранную валюту уполномоченному банку с последующим зачислением средств на свой счет не по курсу регулятора.

Кроме того, во втором пункте правил уточнили случаи, в которых резиденты могут получать от нерезидентов наличную валюту или рубли по внешнеторговым договорам. Другие требования остались без изменений.

Ранее, 20 июня, председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы заявила, что сохраняющиеся валютные ограничения существенно менять нецелесообразно. По ее словам, вмешиваться в работу валютного рынка допустимо, когда события на нем угрожают финансовой стабильности.

17 апреля Набиуллина сообщила, что регулятор не планирует вводить новые значительные послабления в рамках валютных ограничений, однако возможны некоторые поправки.

В конце марта регулятор продлил ограничения на перевод средств за рубеж до 30 сентября. Граждане России и физические лица — резиденты из дружественных стран смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн или в эквиваленте в другой иностранной валюте.

В том же месяце Банк России еще на шесть месяцев ограничил обращение части иностранных ценных бумаг, заблокированных международными депозитариями, которые ранее были выведены на неторговые счета.