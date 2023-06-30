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В РФ резидентам разрешили продавать банкам валюту от ВЭД не по курсу ЦБ

Правительство разрешило резидентам продавать банкам валюту от нерезидентов не по курсу ЦБ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Правительство РФ разрешило резидентам продажу банкам валюты, полученной в рамках внешнеэкономической деятельности, не по курсу Центробанка. Постановление было опубликовано на официальном портале правовой информации 29 июня.

Постановление от 24 июня вносит изменения в «Правила осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами», которые были приняты еще в декабре 2022 года.

Так, изменился третий пункт правил. Теперь резиденты могут продавать иностранную валюту уполномоченному банку с последующим зачислением средств на свой счет не по курсу регулятора.

Кроме того, во втором пункте правил уточнили случаи, в которых резиденты могут получать от нерезидентов наличную валюту или рубли по внешнеторговым договорам. Другие требования остались без изменений.

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Ранее, 20 июня, председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы заявила, что сохраняющиеся валютные ограничения существенно менять нецелесообразно. По ее словам, вмешиваться в работу валютного рынка допустимо, когда события на нем угрожают финансовой стабильности.

17 апреля Набиуллина сообщила, что регулятор не планирует вводить новые значительные послабления в рамках валютных ограничений, однако возможны некоторые поправки.

В конце марта регулятор продлил ограничения на перевод средств за рубеж до 30 сентября. Граждане России и физические лица — резиденты из дружественных стран смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн или в эквиваленте в другой иностранной валюте.

В том же месяце Банк России еще на шесть месяцев ограничил обращение части иностранных ценных бумаг, заблокированных международными депозитариями, которые ранее были выведены на неторговые счета.

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