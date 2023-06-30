Российские ученые приблизились к созданию микросхем для фотонного компьютера

Ученые МФТИ в ходе экспериментов определили, что нанокристаллы фосфида галлия лучше других материалов подходят для создания на их основе микросхем, в которых вместо электронов для передачи данных будут использоваться фотоны.

Это вещество обладает высоким коэффициентом преломления. То есть через него хорошо распространяется свет с короткой длиной волны. Это свойство позволяет делать из него миниатюрные оптические компоненты.



«Для того чтобы сделать компьютер, который будет работать на световых сигналах, необходимо создать оптические элементы малого размера, составляющие его микросхемы. Для этого нужен материал с высоким коэффициентом преломления и низкими оптическими потерями при передаче света. Фосфид галлия оказался в этом смысле одним из наиболее перспективных», — сказал заведующий лабораторией функциональных наноматериалов Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ Алексей Большаков.



Обязательной составляющей микросхем, построенных на оптических принципах, станет волновод. Ученые выяснили, что при использовании фосфида галлия, минимальная толщина волновода составит 108 нанометров. Такой размер удобен для создания экспериментальных образцов устройств.



Кроме того, данные экспериментов говорят о том, что волноводы из фосфида галлия даже в изогнутом состоянии хорошо пропускают фотоны, поэтому из них можно делать более сложные детали микросхемы — разветвители, объединяющие или наоборот разделяющие световые потоки.



Благодаря его свойствам фосфид галлия можно использовать для фильтрации света нужной длины волны. Это позволит сделать из них логические элементы микросхемы, которые придут на смену электронным транзисторам.



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Светлый в путь: ученые РФ приблизились к созданию фотонного компьютера