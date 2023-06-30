Конфликтолог Денисов назвал смыслы саммита стран ЕС в Брюсселе

Лидеры стран ЕС собрались на саммит в Брюсселе, чтобы обсудить экономику, оборону, безопасность, внешнюю политику, отношения с Китаем, проблемы миграции и Украину. Конфликтолог Денис Денисов рассказал «Известиям», какие смыслы несет в себе эта встреча.

«Саммит Евросоюза важен с точки зрения нескольких измерений украинского кризиса. Во-первых, ЕС как экономическое объединение на подобных саммитах принимает решения о выделении Украине помощи. Другая плоскость — восприятие со стороны членов ЕС экономического взаимодействия с Украиной. Буквально полтора месяца назад были серьезные дискуссии стран, граничащих с Украиной, которые завершились тем, что был принят мораторий на поставку сельскохозяйственной продукции из нее. И страны хотели бы этот мораторий сохранить, что тоже станет темой будущих дискуссий, — сказал он.

Денисов добавил, что ряд инициатив, которые предлагаются к обсуждению, имеют больше тестовый характер и направлены на выявление реакции участников саммита. Таким, к примеру, стал вопрос об отправке странами ЕС своих войск в том или ином виде на Украину.

«Подобные материалы, как мне представляется, появляются не из-за того, что в странах ЕС ведется реальная дискуссия по этому вопросу, а для того, чтобы проанализировать, как отреагируют страны ЕС на подобные инициативы», — считает конфликтолог.

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Дремучий ЕС: как стартовал саммит лидеров стран объединения