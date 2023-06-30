В Нижневартовске девочка упала с качелей из-за оборвавшегося троса

В Нижневартовске 11-летняя девочка получила травму при падении с качелей из-за оборвавшегося троса. Об этом 27 июня сообщается на сайте СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

«Организована процессуальная проверка по сообщению местной жительницы, опубликованному в социальных сетях, о травмировании ее несовершеннолетней дочери на детской площадке», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел 26 июня на детской площадке городской набережной. Девочка качалась на качелях, когда у конструкции оборвался удерживающий трос. В результате она упала и ударилась головой о покрытие площадки, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По словам пользователей в соцсетях, детская площадка была открыта недавно, однако ее работу не проверили специалисты. Эту информацию также будут проверять следователи.

1 июня стало известно, что более 100 обращений об опасных для жизни и здоровья детей конструкциях поступили в адрес «Совета матерей» по итогам акции по проверке состояния детских площадок по всей стране.

Родители по всей стране провели рейды по детским площадкам и аттракционам в своем городе. Было выявлено наличие опасных для жизни и здоровья детей элементов и конструкций.