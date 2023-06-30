В Киеве пригрозили отсутствием Зеленского на саммите НАТО без приглашения в альянс

Президент Украины Владимир Зеленский не будет присутствовать на саммите НАТО в Вильнюсе, если не будут принято решение о членстве в альянсе. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква 29 июня.

«Украина хочет получить приглашение начать процесс вступления в НАТО на саммите военного альянса в следующем месяце, и президент Владимир Зеленский не будет присутствовать, если лидеры не проявят «мужество», — передает его слова Reuters.

В публикации указывается, что киевский режим хочет, чтобы на саммите НАТО 11–12 июля в Вильнюсе они получили приглашение на вступление в альянс.

«Мы просим начать процедуру», — сказал Жовква, стукнув по столу.

Ранее в этот день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе НАТО и Евросоюз пошлют Украине сильный сигнал поддержки. По его словам, оба объединения планируют усилить совместную работу по защите критической инфраструктуры.

28 июня Столтенберг на встрече с Каллас заявил, что НАТО на саммите в Вильнюсе усилит политические связи с Киевом. Он отметил, что в рамках встречи союзники согласуют многолетний пакет помощи стране.

В тот же день глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что принятие Украины в НАТО во время активных боевых действий маловероятно. Однако он назвал весомым аргументом опыт использования украинскими войсками западного оружия против российской армии.

За день до этого, 27 июня, Зеленский заявил, что для приглашения Киева в Североатлантический альянс есть свои основания, однако не назвал их. Украинский лидер подчеркнул, что имеет полное понимание гарантий безопасности страны до момента присоединения к НАТО.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.