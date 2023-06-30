В Кузбассе задержали подозреваемую в убийстве четырех человек

В Кемеровской области задержали жительницу города Березовский по подозрению в убийстве четырех человек. Об этом в четверг, 29 июня, сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, 28 июня подозреваемая распивала спиртные напитки в гостях у своих знакомых. Ночью она поочередно ранила ножом 34-летнюю и 40-летнюю женщин, а затем 40-летнего и 46-летнего мужчин. Потерпевшие скончались на месте от полученных ранений.

В ходе следственно-оперативных мероприятий следствие установило причастность к совершению преступления 52-летней жительницы Березовского.

Подозреваемая была задержана. По версии следствия, она угрожала ножом находившимся в доме подросткам и заставила их замыть следы крови, а также вынести телевизор и мобильные телефоны погибших к ней домой. По дороге к дому подозреваемой подростки сумели сбежать и рассказали обо всем учителям. Те обратились в правоохранительные органы, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Задержанной назначили психиатрическую экспертизу.

Следователи продолжают собирать улики и устанавливать обстоятельства произошедшего.

Ранее 29 июня в Москве в квартире жилого дома обнаружили тело годовалого ребенка, в убийстве которого заподозрили его мать.

В полицию обратился отец ребенка. По его словам, он вернулся домой и нашел тело малыша с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений.

По данным ведомства, в квартире рядом с трупом ребенка находилась мать. Ее причастность к смерти малыша проверяют.