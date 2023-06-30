Реклама
Прямой эфир
Мир
В США опровергли планы снять санкции с военного руководства КНР
Политика
Путин выразил благодарность главе Южной Осетии за поддержку России 24 июня
Армия
Группа из сотрудников Минвостокразвития отправится добровольцами на спецоперацию
Мир
Беспилотник Reaper без согласования с РФ приблизился к российскому объекту в Сирии
Армия
Взвод лейтенанта Яхомова сорвал наступление противника на важном направлении
Мир
Пентагон опроверг слухи о решении США передать Украине ракеты ATACMS
Мир
Карчаа связал заявления Зеленского с подготовкой Киевом теракта против ЗАЭС
Мир
В МИД РФ заявили о необратимости выхода России из ДОВСЕ
Экономика
Граждане смогут открывать эскроу-счета на строительство частных домов
Авто
Chery начала продажи седана Arrizo 8
Интернет и технологии
Социальная сеть ЯRus объявила о приостановке работы
Происшествия
Два человека пострадали при пожаре в ресторане на севере Москвы
Общество
Более 70% служебных романов заканчиваются расставанием
Сюжет:

Wall Street Journal: США близки к передаче оперативно-тактических ракет ATACMS Украине

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США близки к тому, чтобы одобрить поставку Украине оперативно-тактических ракет ATACMS. Об этом в четверг, 29 июня, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских и британских чиновников.

По данным издания, сейчас процесс согласования находится на самом высоком уровне.

«В последние недели Киев получил положительные сигналы о том, что США пришли к согласию по поводу системы ATACMS», — приводит «РИА Новости» слова представителя оборонного ведомства Украины.

Ракеты ATACMS способны поражать цели на расстоянии до 300 км, при этом их можно запускать с пусковых установок HIMARS, которые США уже отправили Украине. В материале газеты отмечается, что Вашингтон неохотно поставляет Киеву боеприпасы большой дальности из-за опасений возможного нанесения ударов по России и эскалации конфликта.

Небесный сход: ПВО России впервые сбила британскую ракету Storm Shadow
Вооруженные силы РФ оказались готовы к активизации украинской авиации, считают эксперты

22 июня сообщалось, что в США комитет палаты представителей одобрил резолюцию о передаче Киеву комплексов ATACMS. Трансляция голосования велась на сайте комитета. По резолюции должно пройти голосование в палате представителей американского конгресса полного состава.

Инициативу о предоставлении Киеву ракетных комплексов ATACMS 9 июня представила группа американских конгрессменов, объявив о внесении резолюции палаты представителей от обеих партий. В ней они призывали администрацию президента США как можно скорее предоставить Украине ATACMS для достижения «значительных успехов на поле боя».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023