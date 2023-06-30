Wall Street Journal: США близки к передаче оперативно-тактических ракет ATACMS Украине

США близки к тому, чтобы одобрить поставку Украине оперативно-тактических ракет ATACMS. Об этом в четверг, 29 июня, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских и британских чиновников.

По данным издания, сейчас процесс согласования находится на самом высоком уровне.

«В последние недели Киев получил положительные сигналы о том, что США пришли к согласию по поводу системы ATACMS», — приводит «РИА Новости» слова представителя оборонного ведомства Украины.

Ракеты ATACMS способны поражать цели на расстоянии до 300 км, при этом их можно запускать с пусковых установок HIMARS, которые США уже отправили Украине. В материале газеты отмечается, что Вашингтон неохотно поставляет Киеву боеприпасы большой дальности из-за опасений возможного нанесения ударов по России и эскалации конфликта.

22 июня сообщалось, что в США комитет палаты представителей одобрил резолюцию о передаче Киеву комплексов ATACMS. Трансляция голосования велась на сайте комитета. По резолюции должно пройти голосование в палате представителей американского конгресса полного состава.

Инициативу о предоставлении Киеву ракетных комплексов ATACMS 9 июня представила группа американских конгрессменов, объявив о внесении резолюции палаты представителей от обеих партий. В ней они призывали администрацию президента США как можно скорее предоставить Украине ATACMS для достижения «значительных успехов на поле боя».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.