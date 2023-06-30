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Морские львы в США покусали отдыхающих на пляже из-за ядовитых морских водорослей

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Фото: REUTERS/Mike Blake
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В американском штате Калифорния морские львы покусали нескольких человек, отдыхающих на пляжах, так как находились под действием токсичных водорослей. Об этом сообщает Los Angeles Times 29 июня.

Два человека получили травмы на пляжах в округе Ориндж. Пять похожих инцидентов зафиксировали в округах Санта-Барбара и Вентура. Пострадали серфенгист, дайвер и отдыхающие пляжа.

Как сообщается, морские львы иногда могут кусать людей, если испугаются или столкнутся с серфенгистами. Однако высокие концентрации домоевой кислоты — нейротоксина, вырабатываемого морскими водорослями Pseudo-nitzschia — были впервые обнаружены в водах вблизи округов Санта-Барбара и Вентура, прежде чем они распространились на юг, в Лос-Анджелес и округ Ориндж.

Отмечается, что цветение водорослей является одним из самых крупных, когда-либо наблюдавшихся в округе. Морские львы и дельфины питаются рыбой, которая ест зараженные водоросли. Ядовитые водоросли могут привести к повреждению головного мозга, судорогам и смерти морских животных. Морские львы не проявляют агрессии, но могут реагировать укусом на прикосновение или столкновение.

Эксперты порекомендовали быть бдительными и не подходить близко к морским львам, а также держать собак на поводке, чтобы предотвратить возможные контакты с больными животными. Если морской лев укусил человека, то следует немедленно обратиться за медицинской помощью, так как в рану может попасть инфекция.

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