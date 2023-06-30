В Москве открыли 15 новых центров московского долголетия. Об этом в четверг, 29 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Новые центры начали работу в районах: Восточное Дегунино, Нагатинский Затон, Хорошево-Мневники, Коньково, Лианозово, Марьино, Гагаринский, Хамовники, Тверской, Воскресенское, Останкинский, Силино, Перово, Тимирязевский, Тропарево-Никулино.

Наряду с ними в парке 850-летия Москвы заработал павильон центра московское долголетие для занятий на свежем воздухе, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Общее число центров московского долголетия в столице, с учетом открывшихся, на сегодняшний день составляет 86. В этом году планируется открыть еще 36 центров, уточняет сайт kp.ru.

В период с января по июнь 2023 года работающие центры московского долголетия приняли около 1 млн гостей, а всего за время существования центров — порядка 2 млн, уточняет сайт aif.ru.

На базе центров московского долголетия власти организовали свыше 5 тыс. клубов по интересам, почти половина из них имеет ЗОЖ-направленность.

В марте прошлого года в клубах «Активное долголетие» в Московской области появились занятия по психологии. Вести занятия будут дипломированные психологи. Специалисты помогут снять эмоциональное напряжение и восстановить психофизическое здоровье.