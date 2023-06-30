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Любо-дорого: Киркоров-младший показал коллекцию одежды

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Показ одежды из новой коллекции Дома моды Аники Керимовой в коллаборации с Мартином Киркоровым
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Показ одежды из новой коллекции Дома моды Аники Керимовой в коллаборации с Мартином Киркоровым
На весь экран
Показ одежды из новой коллекции Дома моды Аники Керимовой в коллаборации с Мартином Киркоровым
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Показ одежды из новой коллекции Дома моды Аники Керимовой в коллаборации с Мартином Киркоровым
На весь экран
Показ одежды из новой коллекции Дома моды Аники Керимовой в коллаборации с Мартином Киркоровым
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Показ одежды из новой коллекции Дома моды Аники Керимовой в коллаборации с Мартином Киркоровым
На весь экран
Показ одежды из новой коллекции Дома моды Аники Керимовой в коллаборации с Мартином Киркоровым
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Показ одежды из новой коллекции Дома моды Аники Керимовой в коллаборации с Мартином Киркоровым
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