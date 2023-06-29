Социальная сеть ЯRus объявила о приостановке работы

Социальная сеть ЯRus объявила о приостановке проекта с 30 июня, так как занимается поиском новых инвесторов.

«Чтобы ЯRus состоялся, требовалось достаточно большое количество инвестиций, и мы нашли финансирование в России. Из-за нестабильной политической ситуации на данный момент поддержка проекта приостановлена. Мы находимся в поиске новых инвесторов», — объяснили причину в сообщении компании.

В ЯRus добавили, что за три года работы соцсети, объединяющей «множество форматов контента», у нее собралась аудитория в 12 млн пользователей. Однако, после тщательного анализа ситуации, в компании пришли к «единственному возможному решению».

«Работа серверов ЯRus будет прекращена 30 июня в 15:00 по московскому времени. Все обязательства по выплате премий, уже поставленных на вывод, мы обязательно выполним», — заявили в соцсети.

В августе 2022 года социальная сеть ЯRUS сообщала о запуске нового проекта совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей». Как говорил тогда руководитель проекта ЯRUS Иван Добровольский, социальная сеть ЯRUS создана для того, чтобы каждый житель нашей страны получил возможности общения, взаимодействия, самореализации в виртуальной среде.