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Социальная сеть ЯRus объявила о приостановке работы
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Социальная сеть ЯRus объявила о приостановке работы

Социальная сеть «ЯRus» приостановит работу 30 июня в 15:00, компания ищет новых инвесторов
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Фото: Global Look Press/dpa/Gerald Matzka
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Социальная сеть ЯRus объявила о приостановке проекта с 30 июня, так как занимается поиском новых инвесторов.

«Чтобы ЯRus состоялся, требовалось достаточно большое количество инвестиций, и мы нашли финансирование в России. Из-за нестабильной политической ситуации на данный момент поддержка проекта приостановлена. Мы находимся в поиске новых инвесторов», — объяснили причину в сообщении компании.

В ЯRus добавили, что за три года работы соцсети, объединяющей «множество форматов контента», у нее собралась аудитория в 12 млн пользователей. Однако, после тщательного анализа ситуации, в компании пришли к «единственному возможному решению».

«Работа серверов ЯRus будет прекращена 30 июня в 15:00 по московскому времени. Все обязательства по выплате премий, уже поставленных на вывод, мы обязательно выполним», — заявили в соцсети.

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В августе 2022 года социальная сеть ЯRUS сообщала о запуске нового проекта совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей». Как говорил тогда руководитель проекта ЯRUS Иван Добровольский, социальная сеть ЯRUS создана для того, чтобы каждый житель нашей страны получил возможности общения, взаимодействия, самореализации в виртуальной среде.

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