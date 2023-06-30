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Взвод лейтенанта Яхомова сорвал наступление противника на важном направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Взвод тяжелых огнеметных систем под командованием лейтенанта Михаила Яхомова противостоял наступающим националистам, которые, скопив массу бронетехники, попытались прорвать оборону российских войск на одном из направлений. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в пятницу, 30 июня, рассказали в Минобороны РФ.

Украинские боевики открыли артиллерийский огонь по позициям взвода лейтенанта Яхомова, но он решил продолжить противостояние. Находясь под сосредоточенным огнем врага, лейтенант умело маневрировал на поле боя и смог нанести точный удар по внезапно выдвигающимся колоннам бронетехники и живой силы противника.

Действуя в составе расчета, Яхомов уничтожил две боевые бронированные машины и большое количество живой силы. С ощутимыми потерями противник отступил на исходные рубежи.

В свою очередь, находясь в районе расположения батальонной тактической группы Вооруженных сил РФ, командир минометного расчета сержант Валерий Зоткин получил данные о выдвижении живой силы противника на автомобилях повышенной проходимости в направлении одного из населенных пунктов.

При выдвижении на рубеж обороны группа российских военных, в составе которой был сержант Зоткин, подверглась минометному обстрелу. Сориентировавшись в обстановке, сержант вывел подчиненный личный состав из зоны обстрела. Определив позицию вражеского миномета, он выбрал выгодную позицию для ведения стрельбы по цели, оперативно развернул свое орудие и нанес ответный залп по врагу, разбив позицию вражеского миномета.

Тогда противник, наращивая наступление, перешел к обстрелу позиций российских войск реактивными системами залпового огня (РСЗО). После очередного залпа Зоткин получил осколочное ранение в область шеи, однако после получения первой помощи продолжил руководить расчетом и сдерживать наступление противника.

В результате четкой и слаженной работы команды был уничтожен вражеский пулеметный расчет, что лишило противника шансов прорвать оборонительные рубежи российских войск.

Тем временем подразделение подполковника Льва Ключникова на переднем крае обороны обеспечивало устойчивую связь между командными пунктами российских войск.

При попытке прорыва обороны противником подразделение Ключникова оказалось в зоне массированного артобстрела, где в крайне сложной обстановке подполковник организовал эвакуацию средства связи и личного состава из-под огня противника.

Выйдя из зоны поражения вражеской артиллерии, Ключников приступил к развертыванию системы связи, благодаря чему в кратчайшие сроки в группировке была организована связь. Это позволило обеспечить устойчивое управление подразделениями в обороне и отразить атаку противника.

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Днем ранее, 29 июня, в Минобороне рассказали, как отделение старшего сержанта Османа Гюлахмедова в составе колонны бронетехники российских войск двигалось в направлении линии боевого соприкосновения. Внезапно на пути были обнаружены готовившие засаду вражеские диверсанты.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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