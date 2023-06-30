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Chery начала продажи седана Arrizo 8

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров
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Новый седан китайской марки Chery будет доступен в двух комплектациях и одной спецверии. Об этом сообщает корреспондент «Известий» с московской презентации машины.

Chery Arrizo 8 — одноклассник седанов Toyota Camry и Kia K5, хотя и немного уступает им в размерах. Длина новинки 4757 мм, а колесная база — 2790 мм. Под капотом турбомотор 1,6, развивающий 186 л.с. и 275 Нм. Он работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» и с места до 100 км/ч разгоняет машину за 8,9 с. Задний ряд просторный и оснащен подогревом сидений, однако спинка дивана второго ряда складывается не по частям, а целиком.

На российском рынке автомобиль представлен в двух комплектациях и одной спецверсии. В начальном варианте за 3,4 млн уже есть это шесть подушек безопасности, кожаный салон, электропривод и вентиляция передних сидений, климат-контроль, мультимедийная система, камеры кругового обзора, , комплекс электронных ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль, и даже встроенный видеорегистратор. Помимо сидений, обогреваюится руль, лобовое стекло и форсунки стеклоомывателей.

Версия Ultimate за 3,5 млн отличается дополнительными подушками безопасности, панорамной крышей, ароматизатором и расширенным комплексом электронных помощников. Кроме того, будет доступна специальная серия Ultimate c медными деталями вместо хромированных, двухцветным сине-белым интерьером и черной крышей. Такую машину оценили в 3,55 млн рублей. Пока на покупку машин распространяются спецусловия.

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7 июня руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Денис Решетников рассказал, что в России за год китайские автомобили подорожали на 30–75% в зависимости от модели и комплектации. Причина — в повышенном спросе на них в отсутствии кроссоверов и внедорожников из Европы, Японии, США.

По словам эксперта, в мае текущего года спрос на авто из КНР среди россиян вырос на 311,6% по сравнению с аналогичным месяцем 2022-го.
При этом Решетников уточнил, что снижение цен на китайские машины возможно в случае, если их ассортимент в дилерских центрах будет расширяться.

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