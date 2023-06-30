Реклама
Прямой эфир
Мир
В США опровергли планы снять санкции с военного руководства КНР
Политика
Путин выразил благодарность главе Южной Осетии за поддержку России 24 июня
Армия
Группа из сотрудников Минвостокразвития отправится добровольцами на спецоперацию
Мир
Беспилотник Reaper без согласования с РФ приблизился к российскому объекту в Сирии
Армия
Взвод лейтенанта Яхомова сорвал наступление противника на важном направлении
Мир
Пентагон опроверг слухи о решении США передать Украине ракеты ATACMS
Мир
Карчаа связал заявления Зеленского с подготовкой Киевом теракта против ЗАЭС
Мир
В МИД РФ заявили о необратимости выхода России из ДОВСЕ
Экономика
Граждане смогут открывать эскроу-счета на строительство частных домов
Авто
Chery начала продажи седана Arrizo 8
Интернет и технологии
Социальная сеть ЯRus объявила о приостановке работы
Происшествия
Два человека пострадали при пожаре в ресторане на севере Москвы
Общество
Более 70% служебных романов заканчиваются расставанием
Сюжет:

Бывший вице-президент США Пенс призвал никогда не отправлять на Украину войска

Майк Пенс: Нам никогда не следует посылать американские войска на Украину
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Spc. Kasimir Jackson
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший вице-президент и нынешний кандидат в президенты США Майк Пенс раскритиковал администрацию Джо Байдена за «медлительность» в оказании военной поддержки Украине и призвал никогда не отправлять туда американских солдат, заявил он 29 июня в интервью телеканалу NBS News.

«Нам никогда не следует посылать американские войска на Украину, нам это не нужно», — сказал Пенс.

Пенс откровенно заявил о своей поддержке Украины, добавив, что, по его мнению, США должны играть ведущую роль в борьбе страны в рамках конфликта.

29 июня Пенс без предварительного объявления приехал на Украину, встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и обсудил с ним в том числе дальнейшую военную помощь США. По мнению Пенса, администрация Байдена слишком медлительна, и это, уверяет кандидат в президенты от Республиканской партии, он слышал в ходе своего визита в Киев, встречаясь с представителями местной власти.

Пенс напомнил, что Вашингтон еще в январе обещал Киеву танки Abrams, которые, как он узнал, возможно, прибудут к сентябрю. Кроме того, экс-вице-президент считает, что передача Киеву союзниками истребителей F-16 намеренно затягивается Белым домом.

Невзлетная полоса: США продолжат консультации по поставкам F-16 Киеву
В России назвали планы Запада отправить истребители Украине движением в сторону эскалации

7 июня Майк Пенс уже высказывался о том, что Вашингтону необходимо оперативнее поставлять оружие и военную технику Украине.

Через день, 8 июня, Джо Байден заявил, что коллективный Запад сделал всё возможное для подготовки контрнаступления Украины. Он заверил, что США будут и далее оказывать финансовую помощь Киеву.

До этого, 25 мая, глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Запад накачал Украину оружием уже более чем на $65 млрд, взамен требует демонстрировать тактические успехи. Он также подчеркнул, что в карательных акциях и боевых действиях участвует свыше 2,5 тыс. иностранных наемников.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023