Бывший вице-президент и нынешний кандидат в президенты США Майк Пенс раскритиковал администрацию Джо Байдена за «медлительность» в оказании военной поддержки Украине и призвал никогда не отправлять туда американских солдат, заявил он 29 июня в интервью телеканалу NBS News.

«Нам никогда не следует посылать американские войска на Украину, нам это не нужно», — сказал Пенс.

Пенс откровенно заявил о своей поддержке Украины, добавив, что, по его мнению, США должны играть ведущую роль в борьбе страны в рамках конфликта.

29 июня Пенс без предварительного объявления приехал на Украину, встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и обсудил с ним в том числе дальнейшую военную помощь США. По мнению Пенса, администрация Байдена слишком медлительна, и это, уверяет кандидат в президенты от Республиканской партии, он слышал в ходе своего визита в Киев, встречаясь с представителями местной власти.

Пенс напомнил, что Вашингтон еще в январе обещал Киеву танки Abrams, которые, как он узнал, возможно, прибудут к сентябрю. Кроме того, экс-вице-президент считает, что передача Киеву союзниками истребителей F-16 намеренно затягивается Белым домом.

7 июня Майк Пенс уже высказывался о том, что Вашингтону необходимо оперативнее поставлять оружие и военную технику Украине.

Через день, 8 июня, Джо Байден заявил, что коллективный Запад сделал всё возможное для подготовки контрнаступления Украины. Он заверил, что США будут и далее оказывать финансовую помощь Киеву.

До этого, 25 мая, глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Запад накачал Украину оружием уже более чем на $65 млрд, взамен требует демонстрировать тактические успехи. Он также подчеркнул, что в карательных акциях и боевых действиях участвует свыше 2,5 тыс. иностранных наемников.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.