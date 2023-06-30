Пентагон подтвердил отсутствие перехвата разведданных сбитым аэростатом КНР

Сбитый США в феврале китайский воздушный шар не собирал и не перехватывал разведданные, хотя и имел шпионское оборудование. Такое мнение Пентагона выразил представитель ведомства Патрик Райдер в четверг, 29 июня, на брифинге.

«Мы знаем, что он имел разведывательные возможности, но пришли к выводу, что он не занимался сбором [разведывательной информации] во время <...> пролета над США», — заявил Райдер.

Ранее в этот день газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей вашингтонской администрации сообщила, что сбитый китайский аэростат использовал американское оборудование для сбора данных. После анализа обломков шара эксперты пришли к выводу, что там были как специализированные приборы для разведданных, так и оборудование, которое можно приобрести в свободной продаже.

4 февраля после нескольких дней наблюдения американские военные сбили над Южной Каролиной китайский аэростат. В КНР заверили, что назначение зонда «носило гражданский характер» и отклонился от курса из-за ветра, в Пентагоне, свою очередь, утверждали, что шар служил для сбора разведданных.

В связи с инцидентом Вашингтону было сделано серьезное представление. Президент США Джо Байден, оценивая отношения с КНР после произошедшего, указал, что они не сильно пострадали.

19 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что глава со сбитым китайским аэростатом в американо-китайских отношениях должна быть закрыта. Блинкен прибыл в КНР накануне, его визит на фоне «холодных двусторонних связей» стал первым в качестве главы госдепа США.

23 июня координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби выразил надежду на сохранение каналов связи с Китаем, несмотря на критику со стороны Пекина в адрес руководства Вашингтона. По его словам, взаимоотношения двух стран являются одними из самых важных в мире.