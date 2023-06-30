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Портал «Узнай Москву» назвал самые популярные достопримечательности столицы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Красная площадь и ВДНХ вошли в список самых популярных достопримечательностей на портале «Узнай Москву». Рейтинг составлен на основе количества заходов на страницы онлайн-путеводителя, посвященные той или иной столичной локации.

Также в топ-10 вошли Нескучный сад, музей-заповедник «Царицыно», улицы Арбат, Тверская, Пречистенка, Мясницкая, Остоженка и Столешников переулок.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, число активных пользователей портала превышает 155 тыс. «Чаще всего они посещают разделы «Здания», «Места» и «Личности». Там размещена информация об архитектурных ансамблях, достопримечательностях и известных москвичах», — отметила она.

Всего в проекте представлены описания и фотографии 2,2 тыс. исторических зданий, свыше 350 музеев и почти 700 памятников. Также на портале можно найти более 260 готовых вариантов прогулок по разным районам. Наиболее популярный из них называется «Покажи Москву», его длина — шесть км. Среди точек маршрута — Сретенский монастырь, Дом генерал-губернатора, Московский Художественный театр (МХТ) имени Чехова, ГУМ и Большой театр. Также есть и тематические экскурсии, одна из них посвящена драматургу Александру Островскому и включает посещение Замоскворечья, где он прожил более 17 лет, Дома-музея Островского, Московской 1-й мужской гимназии, старой усадьбы Голицыных.

Проект предлагает и велосипедные маршруты. Например, в честь Всемирного дня велосипеда можно прокатиться по Крымской, Пушкинской, Андреевской набережным, заглянуть в парк искусств «Музеон», Парк Горького, Нескучный сад и Парк Победы. В общей сложности предстоит проехать 16 км.

«Узнай Москву» — совместный проект департамента информационных технологий, департамента культурного наследия, департамента культуры, департамента образования и науки.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

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