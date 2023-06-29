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Остеопат оценил тренировки Костомарова с протезами

Остеопат Борисенко: Костомаров показывает настоящий чемпионский дух на видео с тренировок
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Фото: соцсеть
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Врач-остеопат Иван Борисенко оценил тренировки фигуриста Романа Костомарова с протезами, заявив о чемпионском духе спортсмена. Комментарии врача в четверг, 29 июня, публикуют «Известия».

«На мой взгляд, Роман себя очень хорошо показывает, он показывает настоящий чемпионский дух, спортивный характер, это видно: он рвется в бой, хочет оздоровиться», — отметил эксперт.

Однако Борисенко предупредил, что спортсмену нельзя забывать об ослабленном после операций иммунитете. Воспаления и хирургические операции приводят к проблемам с лимфатической системой, которая отвечает в том числе за иммунитет, объяснил остеопат.

«Поэтому очень важно грамотно выждать и восстановить иммунитет, а это правильное питание, очень мягкие техники лимфатического массажа. <…> Насколько я вижу состояние Романа, здесь всё достаточно хорошо, мне очень нравится его форма», — добавил он.

Ранее в этот день фигурист показал, как он выполняет упражнения с протезами. На кадрах запечатлено, как Роман под присмотром медиков сначала разминается с надетыми на ноги протезами, а потом делает несколько махов.

26 июня стало известно, что немецкие врачи консультировали Костомарова по установке протезов. Сейчас он пользуется временными биометрическими, однако ими пока сложно управлять. Новые, более легкие протезы находятся в процессе изготовления.

Реабилитацию Костомарова ежедневно контролируют специалисты, в том числе психологи. Хотя 20 июня источник «Известий» рассказывал, что фигурист отказался от терапии, пройдя только пару сеансов весной.

«Я горжусь знакомством с таким сильным и мужественным человеком»
Как фигуристы, тренеры и чиновники поздравляют Романа Костомарова с днем рождения

26 июня заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с «Известиями» назвала фигуриста сильным духом человеком.

Костомаров был госпитализирован 10 января. До этого он пожаловался на слабость и боли в груди. У спортсмена была диагностирована левосторонняя пневмония, которая, по некоторым данным, перешла в двустороннюю. В начале февраля из-за развившейся гангрены ему сделали операции по ампутации стоп и кистей рук. Позже у него диагностировали сепсис и гематому головного мозга. Кроме того, Костомаров перенес два инсульта.

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