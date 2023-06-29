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СМИ сообщили об обучении Германией украинских военных защите от радиации

Die Zeit: в ФРГ инструкторы обучают солдат Украины защите от радиации и химических веществ
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Фото: Global Look Press/Karl-Josef Hildenbrand
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Вооруженные силы ФРГ проводят обучение украинских солдат мерам по защите от воздействия радиации, биологических и химических веществ. Об этом 29 июня сообщила газета Die Zeit со ссылкой на представителя минобороны Германии.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на издание, обучение проходит в регионе Алльгой на юге Германии недалеко от города Кемптен и продлится три недели. Кроме того, бундесвер предоставил Украине средства для деконтаминации местности.

Бундесвер участвует в программе Европейского союза (ЕС) по обучению военных с Украины. На сегодняшний день в Германии прошли обучение 5 тыс. военнослужащих. Всего в этом и следующем годах ЕС намерен обучить около 30 тыс. украинских солдат.

Преступная радиоактивность: Украина готовит провокацию с заражением местности
Из Европы уже доставлено несколько контейнеров с необходимыми материалами

В феврале Минобороны России сообщало, что Киев планирует использовать контейнеры с радиоактивными веществами для инсценировки заражения местности в районе одного из опасных объектов. В ведомстве объяснили это целью киевского режима обвинить Россию якобы в нанесении ударов по радиационно опасным объектам Украины, приведших к утечке радиоактивных веществ и заражению местности.

Позднее, 27 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина сохранила возможности по созданию опасных типов вооружения, в том числе «грязной бомбы». Дипломат отметила, что все попытки реализации подобных проектов тщательным образом отслеживаются профильными российскими ведомствами.

Кроме того, 5 мая начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов подчеркнул, что министерство энергетики США занималось вербовкой ранее работавших на Украине специалистов с опытом и знаниями в области оружия массового поражения.

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