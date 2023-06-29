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«Росатом» договорился о добыче и производстве лития в Боливии

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Международный уранодобывающий холдинг государственной российской корпорации «Росатом», Uranium One Group, а также литиевая компания Боливии Yacimientos de Litio de Bolivia договорились о создании промышленного комплекса, благодаря которому будут осуществляться добыча и производство карбоната лития в Боливии. Об этом объявил директор блока по развитию и международному бизнесу «Росатома» Кирилл Комаров.

«Соглашение открывает новые перспективы долгосрочного сотрудничества России и Боливии. Для «Росатома» это первый масштабный зарубежный проект в сфере производства лития, инвестиции в который составят порядка $600 млн», — сообщается в заявлении пресс-службы.

В госкорпорации обратили внимание на то, что Боливия является страной с крупнейшими запасами лития во всем мире, а это, в свою очередь, даст возможность создать цепочку от добычи ресурса до получения рыночного продукта.

«Литий сегодня находится в фарватере зеленой экономики — это критический элемент для развития систем накопления энергии, уже получивших масштабное применение в ряде высокотехнологичных отраслей промышленности», — сказано на сайте корпорации РФ.

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«Росатом» 15 июня подписал ряд соглашений с российскими и иностранными партнерами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). АО «НоваВинд», которое входит в состав госкорпорации, заключило меморандум с Мьянмой о строительстве ветропарков общей мощностью 172 МВт.

Также «Росатом» подписал с правительством Чукотского автономного округа договор по сотрудничеству в реализации проекта атомной станции малой мощности (АСММ) на базе реакторной установки «Шельф-М».

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