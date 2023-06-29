Forbes заявил об отказе от гражданства РФ миллиардера Макарова

Долларовый миллиардер, основатель первой независимой газовой компании в России «Итера» и президент международной группы компаний Areti Игорь Макаров отказался от гражданства РФ и остался гражданином Республики Кипр. Об этом в четверг, 29 июня, сообщает журнал Forbes.

Состояние Макарова оценивается в $21 млрд, он занимает 1466-ю строчку среди миллиардеров, по данным Forbes. С начала проведения РФ спецоперации по защите Донбасса Великобритания и Канада внесли Макарова в санкционные списки.

В 2020 году предприниматель получил «золотой паспорт» Кипра.

Макаров основал компанию «Итера» в 1992 году. С 1998 года она развивала газодобычу в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). В 2013 году Макаров продал «Итеру», основав в 2015-м Areti, которую зарегистрировал на Кипре. Деятельность Areti направлена на инвестиции в различные отрасли, в числе которых энергетика и спорт, а ее деловые интересы сосредоточены в Центральной Азии, Европе, США, Канаде и на Ближнем Востоке, при этом у организации нет деловых интересов или «дочек» в РФ.