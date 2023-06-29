Госдеп опроверг информацию о намерении США отправить войска на Украину

США не намерены направлять свои войска на Украину, о чем неоднократно говорил президент страны Джо Байден. Об этом 29 июня заявил официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер.

Таким образом он прокомментировал заявление бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена о том, что при определенных условиях страны альянса могут отправить свои войска на Украину.

«Президент дал очень четко понять, что американские войска не будут отправлены на Украину», — сказал он на брифинге, трансляция которого велась на сайте Госдепа.

Бывший генсек Североатлантического альянса Расмуссен заявил 7 июня, что союзники НАТО могут захотеть ввести войска на Украину, если государства-члены, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите альянса в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля.

По его словам, инициатором подобных действий может выступить Польша или одно из прибалтийских государств. В таком случае, как отмечал Расмуссен, будет сформирована коалиция, стремящаяся более активно поддерживать Украину.

До этого, в мае, газета The Wall Street Journal сообщала, что на саммите НАТО планирует предложить Киеву немедленную помощь, но не членство в альянсе.

При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что Киеву будет непросто получить у НАТО гарантии безопасности и членства на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе.