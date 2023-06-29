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Издательский дом «Аргументы и факты» объявил конкурс для мастеров плакатного жанра

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Фото: aif
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На сайте издательского дома «Аргументы и факты» стартовал просветительский проект «Война и мир языком плаката».

От знаменитых «Окон РОСТА» и Кукрыниксов до современных авторов, среди которых и бессменный художник редакции «АиФ» Андрей Дорофеев – новый просветительский проект издательского дома «Аргументы и факты» призван, в первую очередь, показать, как в наше время сохраняется творческая преемственность в печатной графике. Ведь агитационные плакаты, созданные в острой гротескной манере с лаконичными броскими текстами, – фирменный знак не только всех периодов истории СССР. Как ни парадоксально, в постсоветской России классика жанра не только не ушла в небытие, но и расцвела свежими смыслами, идеями и техниками исполнения. Новыми громкими именами.

Плакат — особый художественный жанр, который всегда понятен и близок людям. Те же «Окна РОСТА» являлись новаторством и представляли собой особый вид пропаганды и журналистики. Возникнув в условиях гражданской войны, когда полиграфическая промышленность испытывала множество сложностей, эти бюллетени огромного формата выставлялись в пустых витринах магазинов и «едко» кормили страну, обличая, провоцируя, побуждая. Вместо тысячи слов - пронзительный взгляд матери с плаката 1941 года и убийственная сатира на трусоватого жалкого Гитлера. Всё это разило врага наравне с оружием. Всё это крайне актуально сегодня.

«Сегодняшний день – это время действий. В такие исторические периоды особенно понятным становится жанр плаката, красноречивого манифеста, одинаково воспринимаемого всеми — от мала до велика. Поэтому мы решили дать слово художникам, профессиональным и начинающим, и провести среди них конкурс, показав лучшие работы широкой общественности», — уверена первый заместитель генерального директора ИД «Аргументы и факты» Марина Мишункина.

Конкурс «Мы вместе! Россия и Донбасс» – лишь часть просветительского проекта редакции «Война и мир языком плаката». Лендинг включает в себя и обширную историческую ретроспективу с множеством примеров плакатного искусства - свыше 160 работ, созданных известными советскими художниками в период с 1918 по 1990 годы, и подборку наиболее ярких и в чем-то даже «пророческих» обложек и коллажей самого «АиФ», подхватившего знамя острой иронии и актуальной инфографики в своих печатных выпусках.

2023-й год – особый год для издательского дома «Аргументы и факты», год 45-летия. Десятилетиями миллионы читателей каждую среду берут в руки нашу газету с фирменной обложкой – плакатом на самую острую, злободневную и актуальную для страны тему. Автор обложек – главный художник «АиФ» Андрей Дорофеев, лауреат премии Правительства России в области печатных СМИ.

По мнению художника, который вошел в жюри конкурса, когда в обществе происходят драматические события, плакаты становятся одним из самых сильных средств донесения этого накала до сознания людей.

В конкурсе агитплакатов, который «АиФ», как и весь проект «Война и мир языком плаката», реализует при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Государственного исторического музея, могут принять участие ученики российских художественных школ, сотрудники дизайн-студий, студенты ВУЗов, художники, дизайнеры, а также иные юридические и физические лица. Среди направлений: «Своих не бросаем», «Я еду на Донбасс», «Культурный фронт», «Мы вместе!» и «Будущее Донбасса». Работы принимаются на сайте проекта до 30 августа.

По мнению директора ГИМ Алексея Левыкина, агитационные плакаты воспитывают чувство патриотизма, а потому особенно важны в наше время.

«В тяжелые времена военных испытаний искусство плаката приобретает особые смыслы. В годы Великой Отечественной войны советские художники создавали своим талантом плакаты, которые вдохновляли на подвиги и борьбу с врагом, вселяли надежду в победу. Исторический музей с радостью принял участие в новом проекте издательского дома «Аргументы и факты». Проект призван не только напомнить об удивительных по своей эмоциональной мощи плакатах ХХ века, но и продемонстрировать непреходящую актуальность этого вида искусства, воспитывающего чувство патриотизма, прославляющего нравственные ценности», — подчеркивает директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

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