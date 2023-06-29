Кардинал Дзуппи и глава католиков РФ возглавили мессу в московском соборе

Посланник папы римского кардинал Маттео Дзуппи и председатель Конференции католических епископов России архиепископ Павел (Паоло) Пецци провели праздничную мессу в кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве. Кадры богослужения в четверг, 29 июня, публикуют «Известия».

Богослужение в главном российском католическом соборе посвящено празднику Торжества святых апостолов Петра и Павла, который ежегодно отмечается 29 июня по юлианскому календарю.

Архиепископ Павел перед началом мессы поблагодарил Дзуппи и заявил, что для него возможность провести совместную мессу — «это особая радость». Кардинал, в свою очередь, отметил, что он очень рад быть вместе с католической общиной России в праздничный день.

Дзуппи прибыл в российскую столицу 28 июня. Основная цель его визита — это «поощрение жестов человечности, которые смогут содействовать поиску решения в актуальной трагической ситуации и путей для достижения справедливого мира».

29 июня в Даниловском монастыре состоялась встреча Дзуппи и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На встрече они обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в тот день Дзуппи также встретился с помощником президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым и обсудил с ним возможность переговоров с Украиной без остановки боевых действий.

Председатель Конференции католических епископов России архиепископ Павел (Паоло) Пецци сообщил, что Дзуппи и Ушаков обсудили в том числе гуманитарные вопросы, связанные с беженцами.

25 мая папа римский Франциск заявил, что украинский конфликт закончится при диалоге России и Украины, и поручил кардиналу Дзуппи возглавить миротворческую миссию на Украине. В МИД России положительно оценили данный шаг.

6 июня состоялась встреча Дзуппи с президентом Украины Владимиром Зеленским, который во время беседы с кардиналом заявил, что прекращение огня и замораживание конфликта не приведут к миру.