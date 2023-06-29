В Петербурге мужчина скинул с 18 этажа телевизор на своих соседей

В Санкт-Петербурге мужчина скинул с окна 18 этажа телевизор на своих соседей. Кадры инцидента есть в распоряжении «Известий» в четверг, 29 июня.

Трагедию удалось избежать, так как телевизор упал в полуметре пары. После этого мужчина прямо из окна прокомментировал соседям свой поступок.

«Вам что-то не нравится? Я уронил телевизор свой. Что с этого? Что мне с этого будет? Я смотрю, куда его роняю. Этой мой телевизор, а не ваш. Это моя судьба, а не ваша жизнь», — крикнул он.

Он также предложил подняться к нему в квартиру для того, чтобы разобраться. Однако по приезде полицейские не нашли его на месте.

Накануне в Санкт-Петербурге мужчина в ходе ссоры с соседкой по коммунальной квартире выстрелил в нее из ружья, а после заперся в своей комнате и покончил с жизнью. Девушку доставили в больницу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).