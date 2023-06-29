Четырехлетняя девочка погибла при падении из окна в Благовещенске
В Благовещенске (Амурская область) в результате падения из окна на шестом этаже погибла четырехлетняя девочка. Об этом сообщает региональное СУ СКР.
«Вечером 29 июня 2023 года из окна шестого этажа многоквартирного жилого дома в городе Благовещенске выпала четырехлетняя девочка. От полученных травм ребенок скончался», — говорится в сообщении ведомства.
По предварительной информации, родители ребенка находились в другой комнате. Оставшись без присмотра, девочка залезла на подоконник и выпала из окна, пишет ИА PriamurMedia.
Следственный комитет по факту случившегося организовал доследственную проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Также в обстоятельствах трагедии разбирается городская прокуратура.
27 июня сообщалось, что в городе Нерюнгри в Якутии при падении из окна на шестом этаже насмерть разбился двухлетний мальчик.