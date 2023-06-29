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Россия и Мозамбик утвердили план сотрудничества в геологии до 2026 года

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Россия и Мозамбик утвердили программу сотрудничества в области геологического изучения недр на 2023–2026 годы. Об этом сообщило Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра).

«В онлайн-режиме эксперты провели процедуру согласования проекта меморандума о взаимопонимании между Роснедрами и Национальным институтом шахт Мозамбика», — сказано в сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале.

От российской стороны в совещании принял участия глава Роснедр, председатель российской части межправительственной комиссии с Мозамбиком Евгений Петров. Со стороны Республики Мозамбик — гендиректор Национального института шахт Элиас Феликс Дауди. Они презентовали свои ключевые направления работ, чтобы выстроить дальнейший вектор развития. Также обсуждались вопросы взаимодействия в области геологии и минеральных ресурсов, вопросы геологического изучения, разведки и разработки различных видов полезных ископаемых, возможность проведения лабораторно-аналитических исследований.

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30 мая сообщалось о визите министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Мозамбик.

В ходе визита Лавров указал на готовность российской стороны поставлять африканскому государству продукцию военного назначения, «в том числе для обеспечения обороноспособности и повышения антитеррористического потенциала».

В июле 2022 года Лавров отмечал, что в основе отношений России с африканскими странами лежат проверенные временем «узы дружбы и сотрудничества». По его словам, развитие всестороннего партнерства с государствами Африки остается в числе важных приоритетов внешней политики России.

Второй саммит и экономический форум Россия – Африка запланирован на 27–28 июля 2023-го в Санкт-Петербурге. Первая встреча была организована 22–24 октября 2019 года в Сочи под девизом «За мир, безопасность и развитие».

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