Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается относительно стабильной после разрушения Каховской ГЭС.

Однако он добавил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом районе вызывает обеспокоенность, поскольку станция расположена посередине передней линии соприкосновения.

По словам главы МАГАТЭ, в рамках визита на ЗАЭС он увидел меры, которые были приняты для удержания и сохранения доступной воды.

«Могу подтвердить, что в этом плане сейчас ситуация относительно стабильная. Но есть и другие вопросы, которые связаны с контрнаступлением [Украины]. <...> Поэтому я не менее обеспокоен, [чем раньше]», — заявил Гросси в интервью британскому телеканалу Би-би-си.

15 июня делегация МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС после подрыва Каховской ГЭС, это был уже третий подобный визит. По его итогам Гросси сообщил, что ситуация на электростанции после разрушения гидроэлектростанции серьезная, однако уровень воды для охлаждения генераторов пока достаточный.

Позднее, 29 июня, посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов в интервью изданию Noticias Urbanas призвал не допустить сценария Каховской ГЭС в отношении ЗАЭС, которую украинцы продолжают регулярно обстреливать. По его словам, последствия могут быть катастрофическими.

В свою очередь, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что киевский режим, обвиняя Москву в угрозах для безопасности ЗАЭС, прикрывает собственные планы создать там аварийную ситуацию.

Запорожская АЭС является крупнейшей по количеству блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль РФ по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией.

Электростанцию контролируют сотрудники МАГАТЭ с начала сентября минувшего года. Миссия организации приехала на ЗАЭС после обстрелов территории станции ВСУ.