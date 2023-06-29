В Казачинско-Ленском районе Приангарья подтопило 81 приусадебный участок

В двух населенных пунктах Казачинско-Ленского района Иркутской области из-за подъема уровня воды в реке Киренга подтопило 81 приусадебный участок. Для населения подготовлены пункты временного размещения, сообщает региональное правительство.

«В связи с большим количеством дождевых осадков в районе произошло превышение критических отметок на реках. В отдельных населенных пунктах подтоплены приусадебные участки, наблюдаются переливы воды на автомобильных дорогах, есть повреждение линии электропередачи», — рассказал замгубернатора региона Роман Колесов на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и пожарной безопасности.

По последним данным, в поселке Улькан подтоплены 75 приусадебных участков, в селе Казачинское — шесть. Подтоплений жилых домов не зафиксировано.

Из-за угрозы подтопления населенных пунктов в Казачинско-Ленском районе введен режим ЧС. Организован подвоз питьевой воды на участки, попавшие в зону затопления. К приему людей готовы три пункта временного размещения на 300 человек, пишет ИА IrkutskMedia. При необходимости могут быть развернуты еще четыре пункта на 500 человек.

В МЧС отмечают, что запасы лекарств и продовольствия в населенных пунктах имеются. Ситуация находится на особом контроле.

В последнем на данный момент сообщении в Telegram-канале регионального МЧС говорится, что на 20:00 по местному времени (15:00 мск) уровень Киренги в районе поселка Улькан составлял 458 см, что на 28 см выше критической отметки, в районе села Казачинское — 264 см при критической отметке в 250 см. В районе деревни Ключи вода поднялась до отметки в 516 см при критическом уровне в 530 см.