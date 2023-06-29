МИД РФ предостерег Швецию от катастрофических последствий из-за сожжения Корана

Безнаказанность лиц, ответственных за сожжение Корана в Швеции, может повлечь серьезные последствия, говорится в заявлении спецпредставителя МИД РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадия Аскальдовича, опубликованном в четверг, 29 июня, на сайте ведомства.

«Безнаказанность в таких делах может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям», — заявил Аскальдович.

28 июня почти миллиард мусульман по всему миру отмечали свой главный праздник — Курбан-байрам, и в этот же день в Стокгольме был осуществлен акт исламофобии, сказано в заявлении.

«Иммигрант из Ирака надругался над священной для всех последователей этой религии книгой — Кораном. При этом сделал это с особым цинизмом, вызывающе, не объяснив внятно причины своего поступка», — уточнил спецпредставитель МИДа.

Он призвал мировое сообщество совместно противодействовать нарушениям прав верующих и напомнил о резолюции Совета Безопасности ООН, принятой 14 июня и выражающей обеспокоенность дискриминацией, нетерпимостью и экстремизмом.

Аскальдович посоветовал Соединенным Штатам, Швеции и Западу в целом начать настоящую борьбу с религиозным экстремизмом, а не осуществлять словесные нападки для спасения заявки Стокгольма на вступление в НАТО.

«Решительно отвергаем подобное потакание религиозным радикалам со стороны официального Стокгольма. Уже в который раз был допущен провокационный акт исламофобии, прикрываемый рассуждениями о пресловутой «свободе слова» и «демократии»», — заявил он.

28 июня стало известно о проведении в первый день главного праздника мусульман акции с сожжением Корана у мечети в Стокгольме. Позднее выяснилось, что согласие на сожжение священной книги было дано полицией Швеции.

Премьер-министр королевства Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что разешение шведской полиции является законным, но неуместным.

Позднее акцию с сожжением Корана осудил глава МИД Турции Хакан Фидан и заявил о недопустимости антиисламских действий. Фидан подчеркнул, что акция — это «подлый поступок», который совершили в первый день праздника Курбан-байрам.

До этого громким международным актом против Корана стало сожжение священной книги перед посольством Турции в Стокгольме, прошедшее 21 января. Это сделал глава датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан, который также раскритиковал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и показал карикатуру на пророка Мухаммеда.