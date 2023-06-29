Пищеблоки отремонтируют в пяти школах Красноярска

В Красноярске к новому учебному году модернизируют пищеблоки в пяти школах. Об этом сообщает городская администрация.

Работы пройдут в школах № 6, 84, 129 и 144, а также лицее № 1. Бригады приведут в порядок сами помещения, а также установят новое оборудование.

В качестве примера ИА KrasnoyarskMedia приводит школу № 6, построенную в 1972 году. За 50 лет капитальный ремонт в зоне приготовления еды не проводился ни разу. Подрядчик заменит окна и двери, уложит новый пол, проложит коммуникации, выполнит отделочные работы.

Также ожидается поставка нового холодильного, теплового, электромеханического, посудомоечного оборудования. В общей сложности на обновление пищеблока выделено более 11 млн рублей.