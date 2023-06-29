Путин вспомнил мультфильм о «мусорной жабе», говоря о переработке отходов

Переработка отходов — это важное и хорошее дело, способствующее решению экологических проблем, заявил в четверг, 29 июня, президент России Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».

Одна из участниц форума рассказала президенту о проекте по созданию различной продукции из переработанных отходов и попросила его оказать содействие развитию рынка товаров из вторсырья.

Комментируя слова участницы форума, Путин вспомнил, вероятно, одну из серий российского мультсериала «Куми-Куми», в которой речь идет о «мусорной жабе», переработке мусора и его вторичном использовании.

«Дело очень хорошее, жаба — молодец, она на нашей стороне, занимается решением экологических проблем», — заявил президент.

Кроме того, Путин напомнил о федеральной программе по переработке отходов и льготных кредитах для строительства мусороперерабатывающих предприятий, однако подчеркнул, что в данной отрасли еще есть нерешенные вопросы, которыми занимается правительство.

«Работа чрезвычайно важная и нужная», — подытожил президент обсуждение темы.

8 июня Минприроды РФ подписало приказ, согласно которому с сентября в России 85% электронного и электрического оборудования, которое поступит на переработку, будут использовать для изготовления новых товаров.

3 апреля Путин поручил активно работать над рекультивацией мусорных полигонов в Подмосковье и отметил, что местные власти провели большую работу по закрытию 39 полигонов твердых коммунальных отходов.