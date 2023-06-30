Эксперт рассказал о правилах формирования привычки инвестировать

Инвестиции — это основной инструмент, с помощью которого можно отложить деньги на долгосрочные цели, накопить и приумножить свои финансы, отметил основатель платформы для инвестирования W-Trading Вениамин Степаненко. Он рассказал «Известиям» 30 июня, как научиться правильно вкладывать средства и делать это регулярно.

«Главный совет, который поможет превратить инвестирование в финансовую привычку, — относитесь к этому серьезно с самого начала. Начинать инвестирование стоит не из любопытства, а для того чтобы добиться реальных результатов. Поэтому к инвестированию надо подходить системно и последовательно», — посоветовал эксперт.

Степаненко подчеркнул, что необходимо освоить финансовое планирование.

По его словам, чтобы начать вкладывать деньги, сначала стоит сформировать подушку безопасности на банковском счете. После этого следует определить, какие средства будут инвестироваться в ценные бумаги. При этом нужно вкладывать те деньги, с которыми человек готов расстаться, так как любые инвестиции — риск, к которому нужно быть подготовленным.

«Однозначно, не стоит заходить в инвестирование с серьезных сумм. Например, попробуйте начать инвестировать с процентов по депозиту, постепенно накапливая большую сумму. После можно начинать покупать ценные бумаги, а прибыль по вкладу пустить на покупки на фондовом рынке. Откладывать деньги сейчас позволяют и приложения российских банков: часто там есть специальные сервисы для накопления, которые автоматически переводят определенную сумму с вашей карты на отдельный счет в установленный период», — рассказал эксперт.

Говоря о вложениях больших сумм, он уточнил, что сначала необходимо составить финансовый план и конкретные цели, распределить средства по портфелю: сколько средств будет направлено на один сектор экономики, на конкретную акцию, на облигации и какую часть планируется просто хранить в наличности.

Степаненко порекомендовал учиться актуализировать свои знания.

«Сейчас для учебы у современного начинающего инвестора есть все инструменты: бесплатные уроки, курсы от экспертов, обучающие туториалы от банков, Telegram-каналы с аналитикой, статьи по финансовой грамотности, e-mail рассылки и т.д. Сначала материалы могут показаться вам сложными, полными непонятных экономических терминов, но на самом деле всё не так трудно. Как только вы освоите азы, обучение станет легче», — сказал он, добавив, что обучение расширит кругозор и позволит инвестору понять, как устроена экономика.

Кроме того, эксперт посоветовал делиться с друзьями своими успехами в этой сфере, рассказывать о сложностях, обсуждать финансовые инструменты.

По его словам, также можно осваивать инвестиции вместе с детьми, учить их финансовой грамотности, используя настольные игры и участвуя в онлайн-олимпиадах.

При этом инвестору, который интересуется темой, читает экспертные материалы по инвестициям и следит за новостной повесткой, будет легче избежать покупки ценных бумаг компании с ненадежным руководством.

По его мнению, следует также использовать специальные мобильные приложения для инвесторов. Он обратил внимание на ряд удобных сервисов с полезными функциями. Так, приложения банков показывают, сколько потрачено средств, помогают систематически откладывать, показывают кешбэк и скидки у партнеров, а также позволяют с их помощью сразу же инвестировать в ценные бумаги. Кроме того, есть специальные инвестиционные приложения с понятными инструментами для новичков.

Степаненко также отметил, что инвесторам нужно строить инвестиционную стратегию и быть дисциплинированными.

«Лучше никогда не действовать на фондовом рынке наугад, а выстраивать свою стратегию», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что не существует универсального секрета и всё достигается «насмотренностью» и опытом.

Ранее, 13 июня, директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка рассказал «Известиям» об инвестициях в золото. По его словам, покупка такого драгоценного метала оправданна, если он приобретается с целью долгосрочного удержания. Инвестировать в него можно разными способами: покупать физический драгметалл или же «безналичное» золото.