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Депутат бундестага указал на исполнение Германией указаний США по Украине

Депутат бундестага Кениг: Германия не самостоятельна и исполняет все указания США
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Фото: Global Look Press/Ute Grabowsky/photothek.net via
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Правительство Германии не может самостоятельностью заниматься вопросами, которые касаются помощи Украине, и фактически осуществляет все указания США. Такое заявление сделал депутат от партии «Альтернатива для Германии», член комитета по финансам бундестага Йорн Кениг в интервью немецкому консервативному Telegram-каналу Achse der Wahrheit.

Кениг прокомментировал требование украинского посла в ФРГ о предоставлении каждой из стран Запада 1% ВВП на восстановление Украины или наращивание оборонной мощности. При этом немецкая сторона помогла Украине, выделив €14 млрд. По заявлению парламентария, власти ФРГ остаются без права выбора — поддерживать Украину далее или нет.

«Ответ лежит не в плоскости свободных принятий решений. Если НАТО, точнее, США, решит, что мы должны будем заплатить <...>, то мы их заплатим. У нас уже есть опыт с нашим правительством. Они это протащат! Они там делают то, что им говорят, и последствия очевидны. <…> Мы должны стать суверенны настолько, что могли бы сами принимать решения!» — подчеркнул он.

Кениг выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты ведут последовательную политику в целях нанесения ущерба Германии, Вашингтон заинтересован в полной ликвидации ФРГ с международной политической арены.

«Десятки лет американская политика именно такая. Вспомните, как [экс-канцлер Германии Герхард] Шредер заявил о желании получить место в Совбезе ООН. С этого момента началась американская игра, чтобы стереть Германию с мировой политической арены. И для этого нужно разрушить немецкую индустрию. Для этих целей была создана партия «Зеленые», — заявил депутат бундестага.

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24 февраля депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек сказал «Известиям» о том, что ФРГ, лишившись всякой автономности, обслуживает интересы США, поставляя танки Leopard 2 на Украину. Бек указал на потерю мирового лидерства Германией, она становится страной, которая пребывает в упадке и теряет автономность под давлением США.

Месяцем ранее президент России Владимир Путин на встрече со студентами заявил, что американские войска в Германии и юридически, и по факту до сих пор являются оккупационными. После Второй мировой войны ФРГ была разделена на секторы — американский, английский, французский и советский, отметил глава государства. Он напомнил, что СССР «оформил прекращение этого оккупационного статуса, а Соединенные Штаты — нет».

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